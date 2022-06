J.K. Rowling presa in giro da due comici russi: pensava di parlare con Volodymyr Zelensky

Nelle ultime ore J.K. Rowling ha fatto una rara partecipazione pubblica nel corso di una trasmissione nella quale era stata invitata a parlare nientemeno che con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. L'autrice di Harry Potter sperava di poter parlare del suo impegno sociale e delle sue campagne di beneficenza, ma era tutto uno scherzo.

La Rowling è caduta vittima di alcuni noti comici russi. La scrittrice è stata invogliata a partecipare a una telefonata Zoom con il duo di comici russi Vovan e Lexus, che hanno nella loro lista di scherzi vittime di alto profilo come Kamala Harris e il Principe Harry. La Rowling pensava di parlare con il Presidente Volodymyr Zelensky.

La telecamera era spenta sul lato russo della telefonata Zoom. La Rowling sperava di parlare del suo lavoro di beneficenza per l'Ucraina. A un certo punto, il duo comico le ha detto che gli ucraini stavano scrivendo "Avada Kedavra" sui loro missili, in riferimento all'incantesimo più mortale del mondo dei maghi nella saga di Harry Potter. La Rowlilng ha risposto che si trattava di un'idea brillante.

Da lì, la situazione è precipitata: il duo ha chiesto se Silente fosse andato a letto con una persona transgender, un cenno all'altro grande passo falso della Rowling e che negli ultimi anni ha condizionato non poco la sua immagine riducendo considerevolmente le sue apparizioni in pubblico.

Da lì è stato interrotto tutto. Un portavoce della Rowling ha dichiarato che il video non rappresenta la realtà ed è di cattivo gusto: "Il video, che è stato modificato, è una rappresentazione distorta della conversazione", ha dichiarato il portavoce.

Nel frattempo, nonostante il flop commerciale di Animali Fantastici 3 che mette in dubbio il continuo del franchise con Eddie Redmayne e Jude Law al cinema, J.K Rowling incontrerà presto la dirigenza della Warner Bros. Discovery probabilmente per discutere di futuri progetti ambientati nel Wizarding World da produrre eventualmente per la piattaforma HBO Max.