JK Rowling, bufera sul web: la scrittrice di Harry Potter ha citato in giudizio un utente

Dopo le ripetute (e giuste) accuse di transfobia dello scorso anno, J.K. Rowling torna ancora una volta a far parlare di sé su twitter. Dopo aver spesso minacciato cause legali nei confronti di tutti coloro che le si opponevano, adesso la scrittrice avrebbe preso di mira un utente, @no1guncle (Juan Mac), per un tweet da lui pubblicato.

Nel post in questione, l'utente mostrava qualcosa che la Rowling aveva effettivamente twittato. La frase scritta dall'autrice di Harry Potter era "I've ignored porn tweeted at children on a thread about their art."

Oggi, però, un nuovo post di Juan Mac ha scatenato il web. "Il 16 luglio ho pubblicato un tweet di JK Rowling che diceva 'I ignore porn tweeted at children". Questo era del tutto fuorviante poiché ho preso le sue parole fuori contesto. Ho sbagliato a fare questa accusa diffamatoria e falsa e voglio scusarmi con JK Rowling." Molto probabilmente questo post nasce dal fatto che la Rowling, secondo molti utenti, potrebbe aver citato in giudizio Juan Mac. Un'azione che sarebbe riprovevole se si considera che parliamo di un personaggio famoso, che ha il coltello dalla parte del manico. "Costa circa 20.000 sterline combattere un caso di diffamazione in Inghilterra e JK Rowling ha preso di mira una persona queer per aver catturato le sue parole esatte", ha dichiarato la scrittrice Karen Geier.

Quest'azione, però, ha avuto un effetto piuttosto negativo per la Rowling. Infatti non solo ha ricordato agli utenti le parole che ha pronunciato, ma con la strada della causa legale da lei presumibilmente scelta, ha letteralmente scatenato il web. Adesso, infatti, in molti stanno twittando le sue parole o lo screenshot di ciò che ha scritto, e si tratta di così tante persone che non può fare causa a tutte.

Recentemente anche il suo ultimo libro, Troubled Blood, ha scatenato controversie, poiché la scrittrice ancora una volta ha dimostrato di essere transfobica, proponendo in questo caso una narrazione negativa di un personaggio trans. Ma, dopo che l'attrice di Harry Potter Miriam Margoyles è arrivata a chiamarla fascista, questo non ci stupisce più, purtroppo.