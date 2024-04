J.K. Rowling attacca a muso duro le star dei film di Harry Potter

Nuovo episodio social della lunga diatriba che contrappone l'autrice di Harry Potter J.K. Rowling e i sostenitori dei diritti delle persone transgender. La scrittrice è tornata sull'argomento e ha indirettamente puntato il dito anche contro le star degli adattamenti cinematografici delle sue opere che hanno preso le difese delle persone trans.

La miccia è stata riaccesa dalla pubblicazione di una valutazione indipendente dei servizi sull'identità di genere per bambini e giovani forniti dal Servizio Sanitario Nazionale britannico. Commissionata dal NHS, la valutazione quadriennale è stata condotta dalla dottoressa Hillary Cass, una pediatra incaricata di formulare proposte per migliorare i servizi.

L'esito della valutazione della dottoressa Cass, che sottolinea come al momento chi fornisce cure mediche e i pazienti non dispongono di validi riscontri sugli esiti a lungo termine degli interventi volti alla gestione del disagio legato al genere, ha mandato su tutte le furie la scrittrice.

Diversi mesi fa, JK Rowling scatenò polemiche contro le persone transgender, e ora è intervenuta nuovamente sul proprio account social con una serie di tweet, spiegando di essere maledettamente arrabbiata e accusando medici, celebrità, media e multinazionali di complicità, suscitando la reazione di un follower.

L'utente ha ricordato a Rowling che anche diverse star con le quali ha stretti legami come Daniel Radcliffe ed Emma Watson si sono schierati a favore delle persone transgender, e quindi dovrebbe aspettarsi delle scuse anche da loro. Rowling ha risposto con durezza:



"Non credo, mi spiace. Le celebrità che si sono avvicinate ad un movimento intenzionato ad erodere i diritti conquistati con fatica dalle donne e che hanno usato le loro piattaforme per applaudire alla transizione dei minori possono riservare le loro scuse ai detransitioners traumatizzati e alle donne vulnerabili che dipendono dagli spazi ad accesso riservato al proprio sesso".

In passato, Daniel Radcliffe rispose ai tweet di JK Rowling, affermando che 'le donne transgender sono donne' e anche Emma Watson si schierò con le persone transgender pubblicamente: "Io e tante altre persone nel mondo vi vediamo, vi rispettiamo e vi amiamo per quello che siete".

