J.K. Rowling in aiuto dei più deboli: la mamma di Harry Potter dona 1 milione di sterline

In occasione del ventiduesimo anniversario della Battaglia di Hogwarts, invece che ricordare i personaggi dei libri caduti durante lo scontro finale con Voldemort, l'autrice di Harry Potter J.K. Rowling ha deciso di donare 1 milione di sterline per aiutare a combattere l'emergenza Coronavirus.

"Oggi è il 22° anniversario della Battaglia di Hogwarts, ma sarà onesta nel dirvi che oggi mi sembra inappropriato parlare della morte di personaggi immaginari. Troppe persone stanno perdendo i propri cari nel mondo reale" ha scritto la Rowling su Twitter. "Perciò nell'anniversario di questa grande vittoria magica, sto pensando alle persone là fuori che stanno svolgendo il proprio lavoro per proteggere tutti noi e il nostro stile di vita. Ho tre lavoratori essenziali nella mia famiglia, e come per tutti i parenti sono combattuta tra l'orgoglio e l'ansia."

Prosegue la scrittrice: Come sempre in una crisi di questo tipo, i più poveri e più vulnerabili sono quelli più colpiti, perciò in onore della Battaglia di Hogwarts farò una donazione di 1 milioni di sterline, metà delle quali andranno a crisis.org.uk, che stanno aiutando i senzatetto durante la pandemia. L'altra metà andrà invece a refuge.org.uk, perché sappiamo che la violenza domestica, purtroppo, è largamente aumentata durante il lockdown."

Per altre notizie, vi ricordiamo che la scrittrice ha recentemente acquistato la casa che ispirò Harry Potter.