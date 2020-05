J. Jonah Jameson vendeva le foto di Spider-Man? La teoria dei fan per i film di Sam Raimi

Uno dei personaggi più caratteristici della trilogia di Spider-Man portata al cinema da Sam Raimi è sicuramente il J. Jonah Jameson ritratto da J.K. Simmons. Il personaggio e il suo attore sono talmente amati dai fan che lo stesso Simmons è tornato a interpretarlo anche nell'ultimo Spider-Man: Far From Home, nonostante la differenza di universi.

Il direttore del Daily Bugle è il responsaile dell'assunzione di Peter Parker come freelance con quest'ultimo che gli garantirà le foto di Spider-Man per le copertine scandalistiche del suo giornale. Quello di Jameson è certamente un personaggio dalla moralità discutibile, soprattutto in campo lavorativo, per questo una curiuosa teoria dei fan suggerisce che il direttore del Bugle non si tenesse le foto di Spider-Man consegnate da Parker solo per sé, ma che le vendesse addirittura ai quotidiani rivali per racimolare altri soldi.

Questo perché nonostante l'esclusività delle foto di Parker (che ricordiamo si scattava le foto da solo direttamente nel luogo del misfatto), anche altre pubblicazioni sembrano comunque avere un livello di qualità delle immagini di Spider-Man piuttosto elevato, persino in un momento di Spider-Man 3 il neo-assunto Eddie Brock cerca di evidenziare come le stesse foto di Parker non siano poi così eccezionali. Questo porta a far credere ai fan che lo stesso Jameson vendesse le rimanenti foto scartate di Parker agli altri giornali come USA Today, The Daily News e New York Magazine.

Probabilmente la nuova reiterazione di Jameson nell'Universo Cinematografico Marvel, ritratta ancora da J.K. Simmons, non avrà certo un'inclinazione morale migliore, ma ne avremo conferma una volta visto nel prossimo Spider-Man 3 con Tom Holland in arrivo...

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale su Spider-Man di Raimi e al gustoso dietro le quinte di Spider-Man 2 con Willem Dafoe sul set.