J Jonah Jameson tornerà in altri film Marvel Cinematic Universe: arriva la conferma!

Nel corso di una recente intervista J. K. Simmons, attore premio Oscar celeberrimo tra i fan dei cinecomic per il suo ruolo nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, ha rivelato di aver firmato un contratto multi-film per interpretare J Jonah Jameson in altri film del Marvel Cinematic Universe.

Alla domanda di EW circa un suo possibile ritorno nei prossimi progetti dei Marvel Studios, J. K. Simmons ha lasciato intendere di aver firmato un contratto che gli consentirà di riprendere il suo ruolo di J. Jonah Jameson per diversi film targati MCU, ma solo se lo studio lo vorrà.

"È bello avere questa opportunità, man mano che questi film si evolveranno. E' bello essere legato ad un personaggio."

Come visto nel sorprendente finale di Spider-Man: far From Home, la versione di J Jonah Jameson del Marvel Cinematic Universe è quella di un blogger cospirazionista, molto diversa dall'editore/giornalista tradizionale visto nella trilogia di Raimi. Molto probabilmente il suo ruolo non sarà così esteso come lo era nei film di Tobey Maguire, ma come il secondo film di Tom Holland ha mostrato ai fan, i danni che Jameson può arrecare a Spider-Man sono sempre di rilievo.

