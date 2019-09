J.J. Abrams vorrebbe un nuovo Superman per un reboot del DCEU?

J.J. Abrams ha firmato un accordo con la Warner Bros. per la produzione di film e serie TV che, secondo un nuovo rumor, gli permetterebbe di portare sul grande schermo una nuova versione di Superman.

Stando a quanto riportato da Cosmic Book News - anche se come al solito vi consigliamo di prendere la notizia "con le pinze" in attesa di una conferma da fonti più autorevoli - il regista avrebbe infatti scelto di collaborare con Warner proprio per mettere mano ai personaggi DC.

In questo scenario Abrams affronterebbe prima di tutto Lantera Verde e Superman, con un nuovo (e più giovane) interprete dell'Uomo d'Acciaio. Secondo il rumor, Abrams non vorrebbe riconfermare Henry Cavill a causa della scelta di Robert Pattinson come nuovo Batman. "Superman non può essere più vecchio di Batman" avrebbe specificato un insider.

Cosmic Book News parla anche di un "Soft Reboot" del DC Extended Universe, che dopo Justice League sta proseguendo con gli stand-alone di Aquaman, Wonder Woman e Shazam!, oltre al film di Flash in arrivo. In questo reboot sarebbe coinvolto anche The Suicide Squad, film che lo stesso James Gunn non ha mai definito come sequel del Suicide Squad di David Ayer.

Vi piacerebbe vedere un reboot del genere per il DCEU? Fateci sapere la vostra in attesa di un eventuale conferma (o smentita).