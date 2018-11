J.J. Abrams vicino ad un accordo multi-milionario senza precedenti

Variety riporta che il regista e produttore J.J. Abrams ha stipulato un accordo senza precedenti a Hollywood attraverso una società di comunicazione, che gli garantirebbe un fondo multi-miliardario per la creazione di film e serie tv.

Le personalità coinvolte nella questione affermano che le ambizioni di Abrams sono smisurate e che il prolifico produttore, scrittore e regista di Lost, Mission: Impossible e Star Wars avrà libertà creativa anche per quanto riguarda lo sviluppo di contenuti digitali, musica, giochi, prodotti di consumo e opportunità per parchi a tema.

In passato, un mega-affare del genere è stato riservato solo al mentore e amico di Abrams, Steven Spielberg. Le cifre dell'accordo si aggirerebbero intorno al mezzo miliardo di dollari, o più. I colloqui sono condotti in queste ore dal presidente della CAA Richard Lovett, agente di Abrams, e dagli avvocati Alan Wertheimer e Jim Jackoway dello studio legale Jackoway Tyerman Wertheimer Austen Mandelbaum Morris & Klein. Nell'affare rientrano anche il CEO della Walt Disney Company Bob Iger, il presidente dello studio Disney Alan Horn, il presidente della Universal Filmed Entertainment Group Jeff Shell, il presidente della Universal Pictures Donna Langley e il CEO della Warner Bros. Entertainment Kevin Tsujihara.

L'obiettivo della la squadra di Abrams è quello di unire tutti i suoi contatti in una singola società. È possibile che nell'affare si inseriscano anche un gigante dello streaming come Netflix o un'azienda tecnologica come Apple. Tutte le parti coinvolte, una volta raggiunte per un commento, hanno rifiutato di commentare.