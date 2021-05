J.J. Abrams torna a parlare del film di Portal: è ancora in lavorazione?

Nel 2013 J.J. Abrams e Bad Robot Productions hanno annunciato un film basato sul franchise videoludico Portal, creato da Valve Corporation, che i fan però stanno ancora attendendo. Da anni il progetto sembra in stallo e molti appassionati credono che orma il film sia stato accantonato. A fare chiarezza ora è proprio J.J. Abrams.

Nel corso di un recente evento stampa per l'edizione in Blu-ray 4K di Super 8, J.J. Abrams ha raccontato che attualmente esiste una sceneggiatura di Portal in fase di scrittura alla Warner Bros. anche se nessun sceneggiatore è stato confermato. Una notizia in parte confortante per i fan, anche se il film potrebbe non vedere la luce molto presto.



"In realtà abbiamo una sceneggiatura che è stata scritta per il film Portal ora alla Warner Bros. Siamo davvero entusiasti riguardo all'opera e all'idea di partenza, quindi ho la sensazione che le cose stiano finalmente procedendo" ha dichiarato Abrams.

Il tempismo potrebbe giocare a favore di Portal dopo che negli ultimi anni diverse major hanno deciso di portare sul grande schermo delle trasposizioni di alcuni dei più grandi prodotti videoludici sul mercato.

Nel 2016 vi avevamo dato un aggiornamento sulla lavorazione di Portal ma da quel momento non erano trapelate altre novità a riguardo.



