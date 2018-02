J.J. Abrams sulle critiche a Star Wars: Gli Ultimi Jedi e cambiamenti a Episodio IX

Dopo aver diretto, il regista J.J.Abrams tornerà alla regia di, in arrivo il prossimo anno. Ed in un'intervista Abrams ha parlato delle critiche ottenute dadi

"Penso chiunque debba avere una propria opinione" spiega J.J.Abrams "Certamente, una delle cose che ho scoperto sin da subito riguardo il mondo di Star Wars, è che c'è una fanbase molto vocale, e avranno tutti delle specifiche opinioni su ogni cosa che faremo".

Ma su Star Wars: Gli Ultimi Jedi, crede che le critiche ricevute dai fan siano dovute, principalmente, al sempre più crescente numero di donne con ruoli importanti nella saga: "Se siete delle persone che vi sentite minacciate dalle donne e ha bisogno di scagliarsi contro di loro, probabilmente troverete un nemico in Star Wars. Probabilmente, vedendo il primo Star Wars di George Lucas, penserete che Leia è troppo dura o troppo esplicita. Chiunque vuole trovare un problema con qualsiasi cosa può trovare il problema. Internet sembra fatto proprio per questo".

Ma queste critiche cambieranno Star Wars: Episodio IX? "No, per niente" continua il filmaker "Vorrei poter dire molte più cose, ma è ancora troppo presto per parlare di Episodio IX... dirò che le storie di Rey, Finn, Poe e Kylo Ren... e stiamo parlando di tre uomini ed una sola donna, per quelli che si lamentano della presenza di troppe donne nel mondo di Star Wars... dirò che le loro storie continueranno in maniera eccitante e non vedo l'ora che il pubblico veda quello che abbiamo preparato".