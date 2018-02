J.J.Abrams sulla genesi di The Cloverfield Paradox e un possibile crossover

A sorpresa, tra la notte di domenica e lunedìha reso disponibile sulla piattaforma digitale The Cloverfield Paradox , terzo episodio del franchise. In una nuova intervista, il produttorene svela la genesi.

"Originariamente era un film scritto da Oren Uziel, che non aveva collegamenti, era una pellicola a parte, ed era in giro da tempo" ha svelato J.J.Abrams "Abbiamo iniziato a pensare a come poterlo collegare a questo mondo. Ma quando abbiamo iniziato a girare il film, stavamo ancora pensando a come collegarlo. Ognuno di questi film di Cloverfield hanno uno scopo differente, ma sono tutti collegati in un modo o nell'altro. E mentre giravamo, continuavamo a fare degli aggiustamenti. Questa è una pellicola che ha attraversato parecchie iterazioni lungo il proprio cammino".

Visti i film, è stato chiesto ad Abrams se abbia mai pensato ad un crossover/team-up con gli altri personaggi della serie, incluso 10 Cloverfield Lane: "Abbiamo parlato di un paio di cose. Quando abbiamo fatto 10 Cloverfield Lane abbiamo pensato che Michelle, il personaggio di Mary Elizabeth Winstead, è una sorta di storia di origini di questa sorta di bizzarra eroina. L'idea di seguirla ci sembrava cool. E ad un certo punto ci siam detti 'sai cosa sarebbe figo? Se incontrasse Ava, il personaggio di Gugu Mbatha-Raw in The Cloverfield Paradox!'. Inizi a pensare a queste cose. E non necessariamente questa è l'idea migliore che abbiamo avuto.".