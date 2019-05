Per J.J. Abrams Star Wars IX sarà più innovativo rispetto a Il Risveglio della Forza

Con la cover story di Vanity Fair, che ha mostrato in anteprima delle incredibili immagini di Star Wars IX, il regista J.J. Abrams ha potuto rivelare qualche dettaglio, per quanto minimo, a proposito del segretissimo nuovo ed ultimo capitolo della saga.

Il regista ha dichiarato al magazine statunitense di essere consapevole del fatto di essersi attenuto strettamente alla tradizione della saga di Star Wars con Il Risveglio della Forza, ma che con L'Ascesa di Skywalker è potuto andare molto oltre spingendo sul pedale dell'innovazione e dell'originalità.

"Lavorando su Episodio IX, mi sono trovato ad affrontare il film in modo leggermente diverso rispetto ad Episodio VII", ha detto il regista. "All'epoca de Il Risveglio della Forza, mi approcciai al progetto pensando a come avrei potuto usare le mie capacità per creare un film che fosse il più possibile vicino ai film originali. Questa volta ho voluto spingermi più in là, una sorta di, sai, fanculo, farò quello che credo sia giusto perché mi sembra che sia giusto, non perché aderisce a qualcos'altro."

Vi ricordiamo che Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal prossimo dicembre. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo a precedenti dichiarazioni di J.J. Abrams sul ruolo di Palpatine e di Rey e ad alcuni dettagli sui Cavalieri di Ren in Star Wars IX, compresi i nomi dei nuovi personaggi interpretati da Keri Russell e Richard E. Grant.