J.J. Abrams: 'Star Wars: L'Ascesa di Skywalker la più grande sfida della mia carriera'

Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto con Episodio VII - Il Risveglio della Forza, che tramite Disney ha rilanciato la saga di George Lucas per il pubblico delle nuove generazioni, il regista J.J. Abrams è tornato per dirigere l'ultimo capitolo della trilogia, Star Wars IX.

Nonostante la forte pressione cui fu sottoposto durante i preparativi per il film del 2015, che si era assunto il compito difficilissimo non solo di riportare al cinema la saga a ben dieci anni dall'amatissimo Episodio III: La Vendetta dei Sith, ma di proseguire anche la storia di Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi, conclusasi nel 1983, Abrams in una recente intervista ha dichiarato che L'Ascesa di Skywalker ha rappresentato la sfida più grande della sua carriera.

Queste le parole del regista:

"È stato un vero privilegio poter tornare a lavorare nuovamente con queste magnifiche persone. Avere di nuovo a che fare con questi personaggi. Non pensavo che sarebbe successo. Questo finale è una cosa incredibilmente importante per tutti noi, per tantissime persone, ed è stata di gran lunga la cosa più stimolante e difficile alla quale abbia mai lavorato".

Vi ricordiamo che Star Wars: Episodio IX arriverà nei cinema italiani dal prossimo 18 dicembre. Per altri approfondimenti, guardate la nuova featurette di Star Wars e leggete la sinossi ufficiale de L'Ascesa di Skywalker, film che concluderà la saga degli Skywalker ma preparerà il terreno al futuro del franchise, che come sappiamo si amplierà con serie televisive live-action e due nuove trilogie originali.