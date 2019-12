J.J. Abrams spiega la scelta delle origini di Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

L'episodio IX diretto da J.J. Abrams, L'Ascesa di Skywalker, rimette in discussione la provenienza di uno dei suoi protagonisti, su cui si era a lungo dibattuto. Scopriamo insieme le ragioni dietro questa scelta. (Seguono spoiler sul film)

L'ultimo capitolo della Saga degli Skywalker è finalmente al cinema e gran parte dei fan del franchise è già accorsa in massa per scoprire l'epilogo di una storia iniziata nell'ormai lontano 1977.

Al centro dell'attenzione in questa terza trilogia, Rey, l'aspirante Jedi la cui provenienza è stata un mistero fin dal suo esordio nella saga. E se l'episodio VIII, Gli Ultimi Jedi, aveva dato una sua personale risposta alla domanda "Chi sono i genitori di Rey" (Risp: Nessuno), l'episodio IX ha deciso di ribaltare (nuovamente) le carte in tavola, rendendo la ragazza la nipote dell'Imperatore Palpatine.

Ma perché questa decisione?

"Credo che uno dei temi del film sia che tutti possono essere qualsiasi cosa a prescindere dalle proprie origini, e non so se questo riesce a toccare tutti, ma credo che ci sia un numero discreto di persone che apprezzano l'idea di non venire da un luogo o una situazione di cui si è particolarmente entusiasti o orgogliosi. E anche se comprendo perfettamente come possa essere devastante quel "non sei nessuno", per quanto mi riguarda, ciò che poteva essere ancora più doloroso e scioccante era l'idea di provenire dal peggiore dei luoghi e delle situazioni. E quella cosa che senti essere parte di te in un qualche modo, che ti sta perseguitando, è quello il tuo destino? Trasmettere l'idea che ci possa essere qualcosa di più forte e potente del sangue, come dice Luke, era davvero importante per noi" ha raccontato J.J. Abrams, regista sia de Il Risveglio della Forza, l'episodio VII, che de L'Ascesa di Skywalker.



“L'intera trilogia, VII, VIII e IX, racconta la generazione che ha seguito la Grande Generazione e l'idea di portare l'equilibrio nella Forza - che è poi il punto del Prescelto, Anakin, e la trilogia originale. Quello che ho amato è l'idea che l'equilibrio che è stato ristabilito non deve necessariamente essere per sempre. Non è immediatamente eterno, e [mi piaceva] l'idea che, se non facciamo attenzione, il peggiore dei mali può anche fare ritorno. Dobbiamo essere proattivi nel fare ciò che possiamo per mantere quest'equilibrio, e come può la generazione che segue la Grande Generazione fare una cosa del genere?" si è domandato Abrams "L'idea che questi due personaggi principali, entrambi nipoti di altri due personaggi fondamentali, Palpatine e Anakin, l'idea di queste due casate che si uniscono in questa generazione... è come se ci fosse un senso di inevitabilità. E se in futuro, a 50 o 100 anni di distanza, qualcuno vedesse l'episodio IX, la speranza è che questo qualcuno possa sentire lo stesso senso di inevitabilità, come se queste storie fossero inevitabili".

E voi, siete d'accordo con le parole di Abrams? Fateci sapere nei commenti.