J. J. Abrams spiega la rivelazione su Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Inutile girarci intorno: ancor più dell'avere la conferma del ritorno dell'Imperatore e dello scoprire se Kylo Ren si sarebbe o meno redento, la principale curiosità con cui molti fan si sono avvicinati a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker riguardava le origini di Rey.

Scoprire la parentela del personaggio di Daisy Ridley con Palpatine ha dunque lasciato a bocca aperta gran parte degli spettatori, già in buona parte convinti del fatto che Rey fosse una Skywalker. Il regista J. J. Abrams ha dunque spiegato le origini e i motivi di questa scelta.

"Penso che una delle idee, uno dei temi del film sia il fatto che ognuno possa essere ciò che vuole, indipendentemente dalle sue origini. Penso ci siano un bel po' di persone che abbiano apprezzato l'idea di non venire da un posto di cui essere fieri, o comunque particolarmente entusiasmante. L'idea delle scelte, che come dice Luke sono molto più potenti del sangue, quell'idea era molto importante da esprimere, per noi" ha spiegato Abrams.

Sul web, intanto, molti fan cominciano a notare una certa somiglianza tra il finale di Episodio IX e quello di Avengers: Endgame. Anche una delle vecchie glorie della saga, nel frattempo, ha celebrato l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.