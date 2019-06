J.J. Abrams scriverà una mini-serie su Spider-Man per la Marvel

Marvel Comics e l'acclamato regista e sceneggiatore J.J. Abrams uniranno le forze per la realizzazione di un'inaspettata mini-serie a fumetti incentrata su Spider-Man.

E' questo il misterioso annuncio che i dirigenti della società avevano anticipato nei giorni scorsi, spingendo non pochi a sospettare ed incrociare le dita per una eventuale trasposizione a fumetti di Spider-Man 4 di Sam Raimi.

Il regista di Mission: Impossible 3, Super 8 e Star Wars: Il Risveglio della Forza scriverà la sceneggiatura della mini-serie a fumetti insieme a suo figlio Henry, mentre ai disegni troveremo invece l'italianissima Sara Pichelli. In calce all'articolo potete trovare un'immagine in anteprima.



Labbra cucite sulla trama, come di consueto per tutto ciò che riguarda il mondo segreto di Abrams: del resto C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel Comics, aveva dichiarato che nessuno avrebbe potuto immaginare la natura del misterioso annuncio, e a quanto pare aveva ragione ... chi poteva sospettare che, tra una ripresa e l'altra di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, Abrams avesse trovato il tempo per scrivere una mini-serie a fumetti?

Cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo all'acquisto della Bad Robot da parte di Warner Bros.: la società di produzione del regista, da sempre associata della Paramount, è passata all'altra delle grandi major hollywoodiane per la bellezza di $500 milioni di dollari.