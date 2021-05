J.J. Abrams e il suo ruolo dell'universo DC: avrà un'impronta anche maggiore di Snyder?

Dopo l'annuncio di un nuovo film di Superman da lui prodotto, e considerati i progetti targati DC a cui è attualmente legato (in primis la Justice League Dark di HBO Max), non passa inosservata la grande influenza che J.J. Abrams avrà sul futuro del DC Universe. Ma fin dove si spingerà?

Stando a un recente articolo dell'Hollywood Report, la risposta a questa domanda potrebbe essere "anche più in là di Zack Snyder".

Sapevamo già che J.J. Abrams e la sua Bad Robot hanno firmato un accordo pluriennale con Warner Bros., portandoli a fare squadra per diversi prodotti cinematografici e televisivi. Tuttavia, dopo i gli annunci che lo hanno visto tra i produttori di svariati progetti DC, era forse solo questione di tempo prima che questi andasse ad assumere quello che si potrebbe definire il ruolo di supervisore di tale universo, per quanto non ufficiale possa essere al momento tale titolo.

Come scrive anche THR, infatti, "Abrams avrà grande influenza sul DC Universe. Con Snyder fuorii dai giochi, il regista di Star Wars avrà ora forse la più grande impronta [su questo mondo]". Questo anche tenendo conto del fatto che "il lancio del nuovo franchise di Superman avrà un ruolo chiave nel futuro cinematografico DC".

"Molto poco rimarrà della visione appartenente allo Snyderverse, che ci ha salutati con l'appuntamento da quattro ore che è stata la Zack Snyder's Justice League su HBO Max" continuano poi nel pezzo, spiegando che tra le star che resteranno avremo Gal Gadot, Jason Momoa e Ezra Miller, e che proprio il film di Flash con protagonista quest'ultimo fungerà da "nuovo inizio" grazie all'introduzione del Multiverso.

Vedremo dunque come verranno tradotte in fatti tali parole e in che misura J.J. Abrams lascerà la sua firma sull'universo DC.