J.J. Abrams rivela la scena di Star Wars: Gli ultimi Jedi che lo ha sorpreso di più

A nove giorni dall'uscita nelle sale dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nono capitolo dell'epopea fantascientifica scritto e diretto da J.J. Abrams, si fa sempre più martellante la campagna promozionale del film, che ci regala in queste ultime ore una nuova intervista al regista del progetto.

Parlando infatti ai microfoni di FOX 5 DC, Abrams ha avuto modo di discutere ampiamente de L'ascesa di Skywalker ma di fare anche un passo indietro e rivelare la sua scena preferita, quella che ha trovato più sorprendente, nello Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson. E non si tratta né della morte del Leader Supremo Snoke per mano di Kylo Ren (Adam Driver), né dello scontro tra Kylo e Luky Skywalker (Mark Hamill), perché la sequenza ad averlo scioccato di più è stata l'uccisione di Captain Phasma (Gwendoline Christie) per mano di Finn (John Boyega).



Il regista spiega il perché: "Quello che mi è piaciuto particolarmente della visione di Johnson è stata questa volontà di sovvertire ogni aspettative del pubblico. E stranamente, per me, la cosa più sorprendente non è stata la morte di Snoke o quella di Luke, ma quella di Captain Phasma. Era uno di quei personaggi che credevo fossero lì per qualcosa di più grande. Non è mai bello quando muore un personaggio, ma ad esempio la morte di Han è arrivata perché Harrison Ford voleva da sempre che la sua morte servisse a qualcosa. Capisco quindi perché Rian abbia scelto di farlo per diversi personaggi, ma non per Phasma".



Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre 2020. Per ulteriori aggiornamenti vi lasciamo alla nostra intervista a Chwbecca e allo speciale dedicato all'ultimo trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.