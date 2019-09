J. J. Abrams ringrazia i fan critici verso il suo lavoro su Star Wars

Il fandom di Star Wars non è certo uno dei più facili da accontentare: vittime di una prima trilogia assurta ormai al grado di Vangelo e di una seconda trilogia rivalutata col tempo, gran parte dei fan proprio non riescono ad essere contenti di quanto visto in questi ultimi due episodi.

Le critiche, comunque, sembrano non scalfire l'entusiasmo di J. J. Abrams. Tutt'altro: il regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è felice di aver a che fare con un pubblico tanto appassionato da non perdonare il minimo errore.

"Bisogna solo provare gratitudine nei loro confronti, perché nessuno vorrebbe lavorare a qualcosa di cui non importi a nessuno. E devi arrivare a capire che anche loro hanno le loro opinioni, ed ovviamente devi tenerle in conto. Non riuscirai mai ad accontentare tutti, devi accettarlo quando entri in questo mondo, devi semplicemente fare del tuo meglio. Sono grato a chi considera me stesso un fan, non vedo l'ora di vedere il film" ha dichiarato Abrams rispondendo anche a chi, dopo Episodio VII, lo accusò di aver girato un film da fanboy più che da regista, rischiando di scadere nel plagio dei primi episodi della saga.

Sembra comunque che si possa esser fiduciosi sul finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che secondo Daisy Ridley riuscirà a far contenti i fan. Anche John Williams, al termine di un concerto, si è detto entusiasta di quanto fatto da J. J. Abrams.