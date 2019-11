J.J. Abrams rimase deluso dalla morte di un personaggio nella trilogia prequel

Nel corso di una recente intervista concessa a SiriusXM, J.J. Abrams ha spiegato il perché della sua delusione verso la trilogia prequel di Star Wars diretta da George Lucas, soffermandosi sulla morte di un personaggio in particolare.

Nel corso della conversazione, infatti, si è passati all'epico scontro con le spade laser che vedeva contrapposti Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi da una parte e Darth Maul dall'altra, un momento considerato tra più alti del film e dell'intera saga di Star Wars, supportata dal tono ancor più epico delle musiche di John Williams. Proprio riferendosi alla traccia musicale, “Duel of the Fates”, Abrams ha espresso la sua opinione in merito: "Una musica davvero incredibile. La ragione per cui non l'amai fu solo per colpa dei poster che pubblicizzavano Darth Maul, quella sensazione di 'Oh mio Dio, ci siamo!'. E poi quel personaggio venne ucciso. E so che nell'universo espanso lui continua a vivere con quelle gambe da ragno e tutto il resto, ma secondo me è uscito di scena troppo in fretta, proprio questo personaggio che credevo avrebbe sancito l'inizio di tutto, che avrebbe portato da qualche parte. Ricordo che quando il film finì, ero tipo: "Cosa?", voglio dire quella sequenza fu fantastica, ma...".

Abrams ha poi rivelato che la sua sequenza preferita della trilogia prequel è contenuta nel terzo episodio, La vendetta dei Sith: "Penso che la mia scena preferita della trilogia prequel sia quando l'Imperatore racconta ad Anakin della tragedia di Darth Plagueis il Saggio. C'è qualcosa in quella scena. Sono solo due persone sedute una accanto all'altra. Ma penso che la performance di Ian [McDiarmid] lì sia spettacolare".

Proprio l'Imperatore Palpatine sarà uno dei personaggi che farà ritorno nell'attesissimo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e uno dei fattori che legherà insieme tutti e nove i film della saga: "Alcune persone credono non dovremmo rivisitare l'idea di Palpatine e questo lo capisco. Ma se si guarda a tutti e nove questi film come a un'unica storia non conosco molti libri in cui negli ultimi capitoli non si faccia alcun riferimento a quanto successo nei primi. Se guardi i primi otto film, tutto porta a quanto abbiamo realizzato nel nono".

L'uscita nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è prevista per il prossimo 18 dicembre. Nell'attesa potete consultare la notizia sulla durata del film e guardare un video celebrativo per i 40 anni della saga.