J.J. Abrams sulla possibilità di tornare in futuro nella saga di Star Wars

L'uscita di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker è ormai vicinissima, il tour stampa di J.J. Abrams sta entrando nel vivo proprio in questi giorni.

In una recente intervista, il regista e co-sceneggiatore del film ha parlato della possibilità di tornare a dirigere un nuovo film della saga in futuro.

Parlando con Esquire, il regista ha dichiarato: "Ho definitivamente finito i lavori su questo giusto ieri, quindi questa domanda in questo preciso momento ... è un po' come chiedere a qualcuno alla fine di un pasto al French Laundry, sai, se vuole mangiarsi un bell'hamburger. Sono sicuro che un giorno avrò di nuovo voglia di un hamburger e penserà che quell'hamburger sia l'idea migliore del mondo, ma in questo momento posso dire di essere pieno".

Con L'Ascesa di Skywalker e il precedente Il Risveglio della Forza, Abrams si unisce al creatore di Star Wars George Lucas come unico regista a dirigere più di un film del franchise. Le sue dichiarazioni lasciano spazio per un ipotetico ritorno in futuro, anche se al momento è evidentemente troppo presto per parlarne.

Ricordiamo che a gennaio 2020 Lucasfilm e Disney presenteranno il nuovo film e il nuovo regista della saga. Pensate che Abrams tornerà prima o poi? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Abrams sui Cavalieri di Ren.