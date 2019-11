J.J. Abrams parla per la prima volta della possibilità di dirigere un film su Superman

A qualche giorno dalle dichiarazioni di Henry Cavill, che ha confermato che tornerà a vestire i panni di Superman, l'acclamato regista J.J. Abrams ha discusso per la prima volta la possibilità di dirigere un film sull'Uomo d'Acciaio.

Il regista era stato accostato al progetto qualche giorno dopo aver firmato un contratto in esclusiva con la Warner Bros., ma non si conoscono dettagli relativi al progetto stesso, né se i piani su un futuro film di Superman esistono davvero.

Dal canto suo, il regista ha parlato per la prima volta della questione con Rolling Stone, appena prima di focalizzarsi sulla promozione di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, suo nuovo film da lui co-scritto e diretto in uscita il 18 dicembre. Solitamente molto riservato riguardo ai film su cui sta lavorando, figurarsi per quelli sui quali non ha ancora messo le mani, l'unica cosa che Abrams ha detto relativamente alla possibilità di dirigere un film su Superman è stata:

"Con la Warner non abbiamo ancora avuto quel tipo di discussione".

Come spesso accade con Abrams, vero e proprio genio del marketing cinematografico, ala frase è aperta alle interpretazioni: la questione è già stata intavolata, ma non approfondita? L'idea non l'ha neppure mai sfiorato finora? Discutiamone nei commenti con la dovuta cautela, tenendo comunque in considerazione il fatto che, quanto meno, Abrams non ha negato i rumor.

Come sempre, vi terremo aggiornati.