J. J. Abrams non vuole modificare nulla di quanto visto in The Last Jedi

L'alternanza di registi da un episodio all'altro di Star Wars può sicuramente creare qualche disagio: bisogna decidere se rispettare quanto fatto dal predecessore o seguire una linea tutta personale modificando anche qualcosina se necessario. J. J. Abrams sembra appartenere alla prima scuola di pensiero.

Il regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha infatti espresso il massimo rispetto per il lavoro del suo collega e ricordato come, per uno formatosi come regista a colpi di serie TV, seguire la scia tracciata da chi c'era prima di lui sia normalissima routine.

"Non ho mai cercato di riparare a nulla. Se avessi fatto Episodio VIII probabilmente l'avrei fatto in maniera diversa, così come Rian avrebbe sicuramente fatto le cose diversamente se avesse fatto Episodio VII. Avendo lavorato nel mondo delle serie TV sono abituato a lavorare su storie e personaggi su cui altri hanno lavorato prima di me. Se pensi già di allontanarti da una cosa che hai creato e sai di lasciarla in mani di cui ti fidi, devi anche accettare che alcune delle decisioni che verranno prese non saranno quelle che avresti preso tu. E se torni a lavorarci hai il dovere di rispettare ciò che è stato fatto" ha spiegato Abrams.

Delle nuove immagini di Star Wars: Rise of Skywalker ci hanno intanto mostrato i Cavalieri di Ren, mentre in un'altra foto abbiamo potuto osservare la spada di Rey completamente riparata.