J.J.Abrams non vede l'ora di 'condividere' i dettagli di Star Wars: Episodio IX con i fan

Il regista e co-sceneggiatore J.J.Abrams non vede l'ora che gli appassionati possano scoprire dei nuovi dettagli su, che arriverà nei cinema di tutto il mondo nel 2019 e chiuderà la nuova trilogia cinematografica sugli Skywalker.

"Non vedo l'ora di poter condividere i primi dettagli su Episodio IX con voi" afferma Abrams durante una nuova intervista "Sono veramente eccitato di poter tornare alla regia di questa saga dopo Il Risveglio della Forza del 2015. Ed infatti, una volta finito qui, andrò direttamente lì. Non vedo l'ora di mostrarvi cosa stiamo facendo".

Per ora i dettagli su Star Wars: Episodio IX sono scarsi. Nemmeno gli attori comprimari della saga sanno ancora se torneranno o meno, tra questi Lupita Nyong'o, interprete di Maz Kanata, che spera di conoscere ben presto il futuro del suo personaggio nel nuovo film. Anche Gwendoline Christie, interprete di Capitan Phasma, ha espresso il desiderio di poter tornare al franchise: "In tutta onestà, non so ancora se ci sarò. E questo mi spaventa e mi delude un po' perché vorrei questo personaggio esplorato nel prossimo film. Ora sono coinvolta emotivamente con il personaggio. E questo che sto dicendo è genuino, non è soltanto una chiacchierata. Per me si possono aprire a tante storie ed eventi su chi sia Phasma, almeno nella mia testa.".