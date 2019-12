J.J. Abrams, 'Non ci sono state proiezioni di prova per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker'

E' consuetudine nel mondo del cinema svolgere alcune proiezioni di prova - dette semplicemente test-screening - con un pubblico selezionato con le quali gli studios cercano di capire se sono nella direzione giusta con il proprio film. Questo non è stato il caso della nuova trilogia di Star Wars, compreso l'ultimo film.

Nelle ultime settimane si erano diffuse alcune notizie secondo cui nelle prime proiezioni di prova, appunto, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non sarebbe piaciuto al pubblico presente. Voci totalmente false, dato che - come confermato dallo stesso J.J. Abrams - le proiezioni di prova per il film non si sono mai svolte e nemmeno erano in programma. Quando un giornalista di Esquire chiede al regista se il film è stato visto da qualcuno, questi ha risposto: "Il prodotto finale no, neanche io l’ho visto, perché funziona così: lavori al missaggio, ma poi fai avanti e indietro tra due posti. Ad esempio lavori alla color correction in un posto, al missaggio in un altro, perciò lo vedi a pezzi, e ti ritrovi a dire: 'Oh, sembra proprio incredibile', ma non ha il sonoro, oppure: 'Oh, il sonoro è da paura!'. Questo mentre continui a montare il film nella tua testa. Ovviamente l’ho fatto vedere a una proiezione per amici e parenti, ma non abbiamo mai fatto un test-screening".

Ovviamente per questo tipo di prodotti, con un altissimo contenuto e rischio di spoiler, è raro che il prodotto finale e definitivo venga mostrato a un pubblico generalista, ma, come nel caso di Avengers: Endgame, è più probabile qualche proiezione più ristretta solo per amici intimi e parenti.

Secondo le ultime notizie sul film pare proprio che in una o più scene di Episodio IX vedremo finalmente Leila impugnare una spada laser. Non sappiamo, ovviamente, in che contesto verrà inserita la scena, ma tanto basta a lasciarci con la convinzione che l'uscita di scena del personaggio possa essere qualcosa di memorabile come, effettivamente, la compianta Carrie Fisher meriterebbe. Un nuovo poster di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è intanto stato diffuso da poco. Per i fan storici della saga, invece, potrebbe esserci un'altra piacevole sorpresa: pare ci sia la possibilità, infatti, che in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker facciano ritorno gli Ewok.

Non ci resta che attendere l'uscita in sala del film, il 18 dicembre 2019 in quelle italiane.