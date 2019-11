Per J.J. Abrams montare le scene di Carrie Fisher in Star Wars IX è stato straziante

In una recente intervista promozionale con Entertainment Weekly, il co-sceneggiatore e regista J.J. Abrams ha parlato dell'ultimo film della saga degli Skywalker, Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, in arrivo il 18 dicembre in Italia.

"Ci siamo resi conto molto presto che non c'era modo di raccontare questa storia senza Leia" ha detto Abrams nell'intervista che trovate in calce all'articolo. "E ovviamente l'idea di assegnare il ruolo ad un'altra attrice non c'è mai passata per la mente. Probabilmente ricrearla in digitale sarebbe stato possibile, immagino, ma neanche quella era una strada che volevamo percorrere. E dire che il personaggio era morto oppure si era ritirato da qualche parte solo per non farlo comparire nella storia ci sembrava un imbroglio, ed era un vero problema. Poi mi sono ricordato che avevamo queste scene che non avevamo usato dall'episodio 7, quindi sono tornato a guardare quelle sequenze ed è stato come trovare questa risposta impossibile a questa domanda impossibile."

Il regista ha continuato: "Anche se non è stato immediatamente chiaro come avremmo usato il tutto, ciò che abbiamo realizzato fin dall'inizio è che potevamo usarle, in qualche modo. Mi lamento sempre quando sono costretto a tagliare scene già fatte, perché odio l'idea di girare una scena e di sprecare il tempo di qualcuno sul set e poi non usarlo nel film, ma questa volta, queste scene, sono arrivate come un dono degli Dei. All'improvviso ci siamo ritrovati davanti a dei classici pezzi di bravura di Carrie, questi meravigliosi momenti ai quali avevamo lavorato anni prima, quindi quando la vedrete nel film, sappiate che quella è davvero lei. Lei è lì. Non si tratta di qualche stratagemma digitale, è proprio lei quella che vedrete nel film, e lavorare con lei in questo modo sapendo che non c'è più è stato stranissimo. Mi sono ritrovato nella sala di montaggio a tagliare scene con lei per questo film come se ho fatto con uno qualsiasi degli altri attori, ma lei non è più con noi. E il fatto che siamo riusciti a farla partecipare al film è stata un'esperienza doppiamente straziante."

