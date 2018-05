J.J. Abrams e Julius Avery preparano The Heavy, film di genere supereroistico

Il regista e produttore J.J.Abrams, che sarà impegnato con Star Wars - Episodio IX in uscita il prossimo anno, sta sviluppando una nuova pellicola di genere 'supereroistico' e titolato The Heavy.

The Heavy sarà prodotto dalla Bad Robot di J.J.Abrams e distribuito dalla Paramount Pictures. La regia del progetto è affidata a Julius Avery. La sceneggiatura è firmata da Daniel Casey e, al momento, i dettagli sono top-secret. A quanto pare, spiega il The Hollywood Reporter, The Heavy è descritto come un film di supereroi sovversivo e differente, probabilmente - ma questa è solo una nostra speculazione - come fatto da Josh Trank nell'acclamato Chronicle uscito anni fa.

The Heavy riunirà Avery, Abrams e la Paramount dopo Overlord, la pellicola ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e che coinvolge degli zombie, in arrivo ad ottobre negli States e che durante il CinemaCon ha fatto parlare di sé. Avery ha anche diretto Son of A Gun con Ewan McGregor e Brenton Thwaites.

Gli altri progetti di Abrams, al momento, sono la seconda stagione di Westworld, Mission: Impossible - Fallout e Castle Rock. La Bad Robot sta per iniziare la produzione di Star Wars - Episodio IX, come già detto, del prossimo film su Star Trek e di Lovecraft Country.