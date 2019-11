Per J.J. Abrams Han, Luke e Leila hanno avuto il giusto spazio nella trilogia sequel

Il pubblico di Star Wars, com'è noto, è tra i più esigenti del mondo e le critiche ai nuovi capitoli non sono certo mancate, soprattutto quelle riguardanti i tre iconici personaggi della trilogia prequel. Eppure, per il regista J.J. Abrams il "dinamico trio" composto da Han, Luke e Leila ha avuto un ruolo ben preciso, perseguito in modo magistrale.

Nonostante i fan auspicassero una grande reunion di fronte la telecamera, di fatto i gemelli Skywalker e Han non sono mai apparsi insieme in nessuna scena, lasciando un sapore amaro in bocca, ma secondo J.J. Abrams era proprio così che doveva andare:



"Certo, avremmo potuto raccontare la loro vita [dopo l'Episodio VI], ma credo che il modo migliore di farlo fosse proprio quello di narrarla in secondo piano, in modo da legare i nuovi eventi con quelli passati. Il grande merito di Star Wars è che i fan tengono davvero ad ogni personaggio. Anche quelli che sembrano più cinici e critici, nella maggior parte dei casi sono in cerva di un dibattito sulla saga. Ciò che posso dire è che i personaggi principali della nuova trilogia hanno un legame intrinseco con quelli che sono venuti prima di loro."

Il regista avrebbe anche parlato del futuro di Rey e di come gli eventi passati l'abbiano fortificata, preparandola a quello che accadrà ne L'ascesa di Skywalker. Proprio in queste ore è stato distribuito il nuovo spot che vede protagonisti Kylo Ren e Darth Vader e, forse, la nuova locandina di Star Wars: L'ascesa di Skywalker sarà la notizia migliore della giornata.