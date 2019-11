J.J Abrams e George Lucas hanno parlato dei midi-chlorian per l'Ascesa di Skywalker

Per altri approfondimenti sul film, vi rimandiamo alla nostra intervista a Joonas Suotamo , il nuovo Chewbecca.

Proprio nei giorni scorsi Abrams ha confermato di aver rinunciato ad un approccio conservativo , secondo molti punto debole del suo Episodio VII, affermando di volersi spingere più in là. Cos'ha preparato il regista non ci è ancora dato sapere, ma lo scopriremo sicuramente il prossimo 18 dicembre con l'uscita nelle sale italiane di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

"Aveva molte cose da dire riguardo alla natura della Forza, e sui temi che ha affrontato scrivendo i film" ha detto Abrams a Total Film. "Sì, abbiamo parlato anche dei Midi-chlorian - lui adora i suoi Midi-chlorian. È stato molto d'aiuto. Sedersi con lui è un piacere, anche solo parlargli, perché è il fottuto George Lucas che parla di Star Wars. Credo sempre che sia un dono sentirlo parlare di queste cose. Perché l'effetto che lui ha avuto sul me di 10 anni è assolutamente profondo."

Tra le altre cose, i due cineasti hanno discusso della natura della forza - argomento che è stato molto ripreso dal film di Rian Johnson - e in particolare dei midi-chlorian , gli organismi microscopici che fanno da tramite tra gli esseri viventi e l'energia che pervade l'universo.

Dopo le novità di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e vista la pesante responsabilità di chiudere il ciclo principale della Skywalker Saga, J.J. Abrams ha incontrato George Lucas per discutere di alcuni tematiche fondamentali del franchise.

