J.J. Abrams fa squadra con Mattel per un franchise sui Beastlies!

Mattel continua la sua corsa verso il grande schermo e adesso arriva anche la notizia che il regista J.J. Abrams aiuterà la compagnia di giocattoli a dare vita a

Abrams ha avuto molto successo nella produzione di film e show TV, da Lost a Cloverfield, fino a Star Wars: Il Risveglio della Forza. Lui e la sua compagnia, la Bad Robot, hanno molti progetti all'orizzonte.

Anche se The Cloverfield Paradox è stato accolto piuttosto male, c'è ancora una buona dose di clamore dietro a Cloverfield 4. Allo stesso modo, il trailer del Super Bowl per la seconda stagione di Westworld, ha dimostrato che l'inebriante serie HBO, supervisionata da Bad Robot, ha ancora la capacità di attirare il pubblico. Questi prodotti, come pure il ritorno del regista per Star Wars: Episodio IX, non sono tuttavia i soli show ai quali J.J. Abrams sta lavorando: adesso ci sono anche i giocattoli.

Deadline ha infatti riportato la notizia che J.J. Abrams e Mattel stanno lavorando insieme per dare vita alla storia di The Beastlies. Create dallo scultore Leslie Levings, Abrams vide per la prima volta le creaturine nel 2010, e ha proposto l'idea di un franchise a Mattel, durante le riprese di Il Risveglio della Forza. Nessun altro dettaglio sul potenziale franchise è ancora noto, ma questi adorabili mostriciattoli hanno certamente il potenziale per qualsiasi tipo di progetto d'animazione.

Chissà...