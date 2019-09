Che J.J. Abrams possa ora dirigere un nuovo film di Superman per la Warner Bros?

A pochi giorni dalla chiusura del mega accordo tra J.J. Abrams e la Warner Bros, che vedrà il regista e produttore collaborare con lo studio per lo sviluppo di nuovi titoli in esclusiva, in molti si stanno già domandando quale potrebbe essere il prossimo progetto di Abrams, puntando soprattutto su uno in particolare: Superman.

Come già rivelato, l'accordo con la Warner non impedirà di sviluppare altri film al regista con altri studios, come ad esempio con AppleTV+ (fino al 2024), ma Abrams ha preferito la Warner Bros per un maxi accordo d'esclusiva per motivi legati a questioni di flessibilità distributiva, cosa che ad esempio la compagnia di Cupertino non poteva garantire al netto di un'offerta da 500 milioni di dollari.



Detto questo, alla Warner per Abrams ci sono anche molte possibilità, come ad esempio di dirigere il suo primo cinecomic in assoluto e tornare a un passion project come quello di un film su Superman. Non viene fuori dal nulla, questa sua debolezza per il personaggio, dato che già nel 2002 il regista stava cercando di sviluppare un cinecomic basato su di una sceneggiatura nota come Superman: Flyby, precedente anche a Superman: Returns. Per il ruolo era stato anche provinato l'attuale Superman del DC Universe, Henry Cavill, che rende tutto ancora più interessante.



Prima ancora della sottoscrizione dell'accordo, comunque, negli ultimi mesi erano cominciate a circolare delle voci che volevamo proprio Abrams al timone Superman o di un nuovo Lanterna Verde - mai confermate, comunque. A noi, comunque, la scelta non dispiacerebbe affatto.



