J.J. Abrams: è stato più difficile iniziare o concludere la nuova trilogia di Star Wars?

Con l'intensificarsi della campagna promozionale intorno a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il regista e co-sceneggiatore J.J. Abrams ha rivelato quale parte per lui è stata la più difficile da sostenere: se iniziare il cammino di questa nuova trilogia sequel o concluderlo.

All'autore che ha portato a conclusione una delle serie più discusse del decennio come Lost, o ha dato modo di prendere una boccata d'aria fresca a un franchise stanco come quello di Star Trek, rimettere mano al franchise di Star Wars dopo la delusione dei fan per la trilogia prequel di George Lucas non è stato un compito affatto facile. Ma come rivelato da Abrams stesso a Entertainment Tonight, la parte più difficile è stata lavorare a quest'ultimo film, quello che ha il compito di chiudere la storia iniziata più di quarant'anni fa con il primo Star Wars.

"Di sicuro non è stato l'iniziarla la parte più difficile, ma il concluderla. Perché stiamo parlando di nove film e la responsabilità è decisamente più grande. Iniziare qualcosa non necessariamente è facile, ma è più facile che chiudere il cerchio perché le possibilità di quello che può succedere sono ancora varie".

Nei giorni scorsi, Abrams ha toccato - sempre in modo vago e marginale per non incombere in spoiler - anche l'argomento della relazione che lega i personaggi di Poe e Finn, che hanno iniziato il loro percorso in questo nuova storia insieme fin dalle prime sequenze di Star Wars: Il Risveglio della Forza. "è molto più profonda di una semplice relazione romantica. Quello che li unisce è un legame profondo, sviluppatosi non solo a causa degli eventi che li hanno portati ad incontrarsi, ma anche in base alla loro volontà di essere intimi come sono, spaventati come sono, insicuri come sono, ma ancora coraggiosi, e coraggiosi e coraggiosi”.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Il Risveglio della Forza e al nuovo poster di Star Wars IX, una magnifica locandina, in esclusiva per il mercato australiano, che rende omaggio all'intera saga degli Skywalker.

Non ci resta quindi che attendere con impazienza l'arrivo nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il 18 dicembre 2019 in Italia.