J. J. Abrams difende Star Wars: Il Risveglio della Forza dalle critiche di George Lucas

La ridondanza di alcune dinamiche nella nuova trilogia di Star Wars e, in particolare, in Star Wars: Il Risveglio della Forza è stata oggetto di critiche anche piuttosto aspre da parte di molti fan in questi ultimi anni, ma a quanto pare la cosa ha infastidito anche qualche voce decisamente più autorevole.

A dirsi non proprio soddisfatto di Episodio VII per la sua eccessiva somiglianza a Star Wars: Una Nuova Speranza è stato infatti anche il creatore della saga George Lucas, a cui però il regista J. J. Abrams ha voluto rispondere giustificando la sua opera.

"Ci sono un sacco di cose che abbiamo fatto intenzionalmente seguendo l'idea della storia che si ripete uguale a sé stessa, anche allo scopo di introdurre i nuovi personaggi. […] Il divertimento di chiedersi: 'Che fine hanno fatto i vecchi personaggi?' e ritrovare alcuni di loro e, in alcuni casi, anche qualche location storica della saga è parte dell'idea di continuum. Non si tratta soltanto di presentare nuovi personaggi e nuove località, ma anche di abbracciare tutto ciò che c'è stato prima. Non si tratta di fare un reboot, ma di continuare una storia già esistente" ha spiegato il regista.

Già poco tempo fa Abrams aveva risposto alle critiche rivolte a Star Wars: Il Risveglio della Forza, che della nuova trilogia è forse il capitolo maggiormente preso di mira. A proposito di effetto amarcord, anche Lando Calrissian sarebbe dovuto apparire in Star Wars: Il Risveglio della Forza.