J.J. Abrams dichiara che Gli Ultimi Jedi è stato fondamentale per L'Ascesa di Skywalker

Parlando con la rivista Empire, lo sceneggiatore e regista J.J. Abrams ha tracciato un filo conduttore tra Gli Ultimi Jedi del collega Rian Johnson e L'Ascesa di Skywalker, ultimo film della saga.

Nello specifico, Abrams ha dichiarato:

"Anche alcune delle cose che sono successe nell'episodio VIII, che all'epoca pensavo 'Oh, è una scelta interessante che non avrei fatto', alla fine hanno stranamente finito con l'essere utili per questo film. Sento che stiamo facendo del nostro meglio per arrivare a ciò che è inevitabile. Alcune delle cose che mi piacciono di più non sarebbero successe se avessi dovuto prendere tutte quelle decisioni quando stavamo facendo VII. Alcune cose che sono successe nel film di Rian, e certamente tutti i film che hanno preceduto episodio VII, sono state tutte fonte d'ispirazione per il cocktail che è diventato Rise Of Skywalker".

The Rise of Skywalker arriverà in Italia dal prossimo 18 dicembre. Nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac e Kelly Marie Tran, i leggendari Anthony Daniels e Billy Dee Williams e i nuovi arrivati Naomi Ackie e Keri Russell. Oltre a loro anche il ritorno di Mark Hamill e Carrie Fisher.

Per altri approfondimenti, scoprite come il ritorno di Palpatine sia stato pianificato dai tempi de Il Risveglio della Forza e guardate la prima clip di Star Wars IX.