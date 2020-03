La J.J. Abrams Cut di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non esiste, secondo Greg Grunberg

Dopo la contrastante accoglienza di pubblico e critica nei confronti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, sull'onda del Justice League di Zack Snyder sono emerse in rete delle voci su una presunta "J.J. Abrams Cut" del film che avrebbe rappresentato la reale visione del regista rispetto alla versione uscita nelle sale.

L'esistenza di questa versione alternative di Episodio IX in realtà è stata subito smentita dai giornalisti di Forbes e di alcuni siti di informazione cinematografica degli USA, che hanno spiegato che la J.J. Abrams Cut era già disponibile al cinema, e ora è arrivata anche la conferma da parte di un membro del cast.

"Sarà completamente onesto, ma non mi ha mai parlato di pressioni su eventuali parti da tagliare dal film" ha spiegato infatti Greg Grunberg durante una recente intervista con l'Hollywood Reporter. "Personalmente, non penso che sia vero, e sarei sorprese di vedere una J.J. Cut. Ogni film viene realizzato attraverso una serie di tagli. È un processo naturale. Ma io questa non la bevo."

L'attore, grande estimatore del discusso Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson, ha anche smentito la volontà di Abrams di smantellare quanto visto in Episodio IX: "Non ho mai sentito nulla di denigratorio da parte di J.J: su Rian. È una di quelle cose che percepisci durante le riprese del film, visto che bisogna proseguire una storia... Avrei notato una cosa del genere in qualche momento, e non è mai capitato. Se c'era qualcuno che avrebbe tirato fuori a J.J. una cosa del genere, quello ero io. Avrei voluto tanto lavorare con Rian, ma semplicemente non ne ho avuto l'occasione J.J. lo adora. Ama quanto sia geniale e creativo."

L'Ascesa di Skywalker, lo ricordiamo, è stato pubblicato negli store digitali degli USA in anticipo di qualche giorno per via dell'emergenza Coronavirus: qui trovate una lista di tutti i film anticipati oltreoceano, in attesa di novità sulla distribuzione italiana.