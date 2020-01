J.J. Abrams sulle critiche a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: 'Hanno tutti ragione'

L'ultimo episodio della saga di Star Wars, L'Ascesa di Skywalker, è stato l'ennesimo successo finanziario per la Disney, ma ha anche sollevato un polverone di polemiche dato che a una buona fetta dei fan non è proprio piaciuto. J.J. Abrams ha risposto alle critiche.

Presente agli Upfront Summit 2020 di Los Angeles insieme alla partner in Bad Robot (nonché moglie) Katie McGrath, Abrams ha risposto alle critiche (sia quelle negative che positive) rivolte al suo ultimo film di Star Wars, sostenendo di aver dato veramente il massimo per consegnare un prodotto di livello ai fan di tutto il mondo: "L'obiettivo era ottenere il meglio da quello che si aveva a disposizione. La verità è che queste cose sono realizzate per intrattenere le persone, per far loro provare qualcosa, e con la speranza di farle sentire bene. Ovviamente non sempre funziona tutto alla perfezione. E' difficile quando non funziona e quando succede bisogna cercare di capirlo, di riconoscerlo, di esaminare la situazione".

Già in precedenza, Abrams aveva accettato con diplomazia le critiche rivolte all'ultimo film della saga degli Skywalker, sostenendo chi non la pensava come lui: "Dico che hanno ragione. Ma anche la gente che lo ha amato ha anche ragione. Mi è stato chiesto come sia andata nella scelta di dover accontentare tutti? Non dico che tutti dovrebbero provare ad accontentare chiunque in ogni caso, ma come ci si può prefissare un obiettivo simile? Specialmente con Star Wars? Non c'è bisogno che lo dica, viviamo in un momento in cui tutto in un attimo può diventare oltraggioso. E' folla pensare esista questa forma priva di sfumature - e non si tratta solo di Star Wars ma di tutto - e di compassione e accettazione. E' un periodo molto folle e sapevamo che prendendo qualsiasi tipo di decisione, di design o di musiche o narrativa, ci sarebbe stato qualcuno a cui sarebbe piaciuta e altri che si sarebbero infuriati. E hanno tutti ragione".

Nel frattempo, a proposito del mondo di Star Wars: cresce l'attesa per l'annuncio ufficiale del misterioso Project Lumionus, progetto che potrebbe riguardare anche il futuro della saga al cinema e in televisione (o meglio, in streaming). Nei prossimi mesi sarà in ogni caso annunciato il regista e i dettagli sul nuovo Star Wars, la cui uscita al momento è fissata al 2022.

Lo scorso dicembre è stato svelato l'arrivo di uno speciale cofanetto della Skywalker Saga, ovvero le tre trilogie della saga principale di Star Wars, in versione Blu-Ray 4K. In attesa che Disney annunci ufficialmente l'uscita del prodotto, di cui non sono ancora stati rivelati tutti i dettagli, possiamo vedere che sul sito di Best Buy viene venduto a $249.99 (molti meno rispetto ai $329.99 emersi nelle scorse settimane).