J.J. Abrams e la Bad Robot produrranno il supernatural thriller 'The Pinkerton'

La Bad Robot si prepara a produrre il suo primo progetto originale per il gruppo WarnerMedia a seguito dell'accordo tra Warner Bros. e J.J. Abrams: il supernatural thriller "The Pinkerton".

Il film si baserà su una sceneggiatura di Daniel Casey (Fast & Furious 9, Kin), ma si sa ancora molto poco al riguardo, poiché non è ancora stata diffusa una logline. Dalle poche informazioni disponibili, pare che si tratti di un supernatural revenge thriller in un'ambientazione Western.



Pinkerton era il nome dei detective dell'agenzia che iniziò la sua attività verso la metà del 1800, e che diventò famosa per aver fornito i propri servizi al Presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln, oltre as aver lavorato per diverse corporation durante l'era industriale americana.



Il progetto dovrebbe essere sviluppato per una diffusione cinematografica, di cui Peter Dodd sarà supervisore.

Questa però non è la prima collaborazione tra Abrams e Casey, dato che quest'ultimo lavorò a una riscrittura di 10 Cloverfield Lane, prodotto dal primo. Inoltre, Casey è dietro le sceneggiature di Kin, il thriller sci-fi con Jack Reynor, e l'hitman thriller Leo From Toledo, con Mel Gibson e Frank Grillo, di prossima uscita.



La Bad Robot, intanto, è attualmente impegnata sul versante televisivo con la terza stagione di Westworld.