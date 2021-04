J.J. Abrams, Bad Robot dona 1 milione per proteggere il diritto al voto

La società di produzione di proprietà di J.J. Abrams, Bad Robot Productions, ha donato la cifra di 1 milione di dollari per e aiutare e salvaguardare il diritto al voto. In risposta a Patagonia Outdoor Clothing & Gear su Twitter, Bad Robot ha assicurato la donazione al fine di sostenere la lotta al diritto al voto per gli elettori.

"Vi abbiamo ascoltato e stiamo rispettando l'impegno da 1 milione di dollari per proteggere i diritti di voto. Bad Robot e The Katie McGrath e JJ Abrams Family Foundation sono orgogliosi di donare a Democracy Docket Legal Fund per combattere la repressione degli elettori nei tribunali" ha dichiarato in una nota Bad Robot.



"Dall'Arizona alla Georgia, [Democracy Docket Legal Fund] sta seguendo da vicino oltre 350 atti legislativi sulla privazione dei diritti di voto di 47 Stati. Questi progetti di legge sono rivolti a elettori neri, messicani e giovani e sono attacchi diretti alla nostra democrazia" ha scritto Bad Robot in un tweet.

Abrams e Bad Robot sono soltanto gli ultimi ad intervenire contro la recente legislazione sul voto negli Stati Uniti, in particolare contro la discussa legge sul voto SB 202 della Georgia.

In seguito alla legge la MLB ha annunciato che il Draft 2021 non si svolgerà nello stato americano.

"Major League Baseball sostiene fondamentalmente i diritti di voto di tutti gli americani e si oppone alle restrizioni alle urne".

La riforma in Georgia, approvata dai repubblicani, ha generato l'attacco anche del presidente USA, Joe Biden. J.J Abrams ha grandi progetti per il futuro e alcuni di questi stanno già facendo discutere: il Superman di Abrams potrebbe essere nero, secondo quanto trapelato il mese scorso.



Bad Robot Production è al lavoro sul sequel di Cloverfield, uno dei film più amati della sua storia produttiva.