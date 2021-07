J.J. Abrams, arriva la 'action figure' dedicata alla mascotte della Bad Robot

In occasione delle celebrazioni per il ritorno del Comic-Con, Mattel ha distribuito una nuova "action figure" della Bad Robot, immortalando la mascotte ufficiale della compagnia di J.J. Abrams artefice dei successi di Lost, Westworld e 10 Cloverfield Lane, solo per citarne alcuni dei più recenti. La figure sarà un'esclusiva del Comic-Con.

Definita come "SDCC Exclusive", la action figure della Bad Robot è già disponibile al pre-order dato che il Comic-Con di San Diego quest'anno si svolgerà virtualmente a causa delle restrizioni per la pandemia di coronavirus che ne impedirebbero il normale svolgimento dal vivo in sicurezza. La figura ha 24 punti di articolazione, un corpo in metallo e plastica e un altezza di circa 18cm.

La Bad Robot è stata fondata nel 2001 da Abrams e Brian Burk e da allora la compagnia di produzione ha ottenuto successi in tutto il mondo grazie al nuovo franchise di Star Trek al cinema ad esempio, e agli ultimi film del franchise di Mission: Impossible con Tom Cruise. Abrams compì il suo esordio alla regia al cinema proprio con Mission: Impossible III nel 2006. Nel piccolo schermo ricordiamo il successo stratosferico raggiunto da Lost mentre più recentemente ha prodotto la serie HBO Lovecraft Country cancellata dopo una stagione. La Bad Robot ha prodotto anche La storia di Lisey per Apple TV+, la serie è tratta da Stephen King.

La prossima sfida di Abrams sarà quella di supervisionare l'universo cinematografico DC per la Warner Bros. e il regista/produttore ha già in cantiere una nuova versione di Superman.Come scrive anche THR, infatti, "Abrams avrà grande influenza sul DC Universe. Con Snyder fuorii dai giochi, il regista di Star Wars avrà ora forse la più grande impronta [su questo mondo]". Questo anche tenendo conto del fatto che "il lancio del nuovo franchise di Superman avrà un ruolo chiave nel futuro cinematografico DC".