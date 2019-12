J.J. Abrams 'adora e rispetta' Kelly Mary Tran, interprete di Rose in Star Wars

Sono molti i fan di Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson ad aver lamentato una drastica e inspiegabile riduzione del ruolo di Kelly Mary Tran nei panni di Rose in Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, che stando a Chris Terrio "adora e rispetta

Già recentemente il co-sceneggiatore Chris Terrio aveva parlato della riduzione del ruolo di Rose, spiegando come la difficoltà nel mettere insieme il materiale di Carrie Fisher abbia influito sulle scene con protagonista anche Kelly Marie Tran, parte della Resistenza. Ma sull'interprete e sul personaggio di Rose, Terrio ha aggiunto:



"Come già spiegato altrove, ci sono state un paio di scene girate con Rose che avrei voluto tenere molto nel cut finale ma che abbiamo dovuto scartare. Sarebbe davvero difficile trovare uno sceneggiatore che non voglia vedere ogni scena scritta finire nel film, trattate come fossero vangelo, ma è la natura stessa del processo creativo. Rispetto moltissimo le decisioni prese da J.J. Abrams, perché le ha prese sia come sceneggiatore che come regista, soprattutto perché so per certo che lui adora e rispetta Kelly Marie Tran e che avrebbe voluto mantenere ogni secondo filmato con lei".



