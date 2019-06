J.J. Abrams e un accordo miliardario in esclusiva con Warner, Apple prova ad intromettersi

Sebbene nessuna decisione sia stata ancora presa, Variety riporta che J.J. Abrams è vicinissimo a passare in esclusiva alla WarnerMedia insieme alla sua società di produzione Bad Robots, per un accordo di circa mezzo miliardo di dollari.

Le fonti del magazine losangelino suggeriscono che al momento Abrams è più propenso a firmare con la Warner, anche se Apple starebbe tallonando il regista/sceneggiatore/produttore per inserirsi nell'affare.

La trattativa, che va avanti dallo scorso novembre, garantirebbe ad Abrams un contratto senza precedenti che include la futura produzione di film, serie televisive, contenuti digitali, musica, giochi, prodotti di consumo e opportunità per parchi a tema. Oltre a WarnerMedia e Apple, anche la Disney, la Universal e Netflix hanno corteggiato l'autore, e al momento non è chiaro se abbiano abbandonato la gara o siano state rifiutate.

Quel che è certo è che, ad oggi, Abrams è più vicino alla Warner che alla Apple, con il capo della WarnerMedia, John Stankey, che è stato il punto di riferimento per gli sforzi della compagnia per arrivare a siglare questo patto in esclusiva con Abrams: Stanley per convincerlo avrebbe fatto leva sul contratto televisivo pre-esistente che lega Bad Robot con la Warner Bros. Television, nonché sulla capacità dell'azienda di offrire una varietà di palinsesti, che vanno dalle piattaforme di streaming a, ovviamente, i maggiori blockbuster cinematografici.

Inizialmente anche l'amministratore delegato della Disney Bob Iger aveva avvicinato il regista, forte tanto dell'opportunità rappresentata dai parchi a tema quanto del rapporto personale sviluppato durante la produzione dei due film di Star Wars, ma nel corso dei mesi ha allentato la presa rendendosi sempre di più conto che Abrams era interessato a portare la sua casa di produzione altrove.

