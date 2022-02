J Edgar: cosa andò storto nel film di Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio?

Stasera su Iris a partire dalle 21:10 torna in onda J. Edgar, film diretto da Clint Eastwood con un cast da urlo guidato da Leonardo DiCaprio e completato da Armie Hammer, Naomi Watts, Ed Westwick, Jeffrey Donovan e Judi Dench.

Il film, un biopic che racconta la carriera del direttore dell'FBI J. Edgar Hoover a partire dagli attentati di matrice anarco-comunista avvenuti nel 1919 fino al giorno della sua morte nel 1972, e che prende di petto anche diverse questioni della vita privata del protagonista esplorando anche la sua presunta omosessualità, uscì nelle sale con grande aspettative, subito ridimensionate dalla pessima ricezione della critica: con evidenti ispirazioni da Oscar, il film non riuscì ad ottenere neppure una nomination agli Academy Awards ed è ancora oggi uno dei titoli con i voti più bassi della carriera di Clint Eastwood.

In generale, su Rotten Tomatoes J. Edgar ha una percentuale di gradimento 43% che quindi lo etichetta come 'marcio', mentre su MetaCritic non arriva alla sufficienza con un voto di 59/100: al film vennero mosse critiche soprattutto nei confronti della narrazione lacunosa, ma anche riguardo diversi aspetti della produzione, come un reparto make-up poco convincente o altalenante e un pessimo uso delle luci per nascondere i difetti del trucco (o valorizzarne i pregi).

Tuttavia J.Edgar si prese qualche piccola grande rivincita quando venne inserito nella top 10 dell'anno della National Board of Review e riuscì ad ottenere un incasso di 84 milioni di dollari a fronte di un budget di 35 milioni. Curiosamente, Leonardo DiCaprio tornerà nel mondo di Hoover con Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, che racconterà la serie di omicidi avvenuti negli anni 20 nella contea di Osage County ai quali indagò anche il futuro direttore dell'FBI.

