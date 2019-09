J. B. Smoove si propone: 'Voglio essere il Luke Cage dell'MCU'

L'addio di Spider-Man al Marvel Cinematic Universe è un evento difficile da mandar giù non soltanto per le primedonne come Tom Holland o Zendaya, ma anche per i comprimari che hanno contribuito al successo di Homecoming e Far From Home. J.B. Smoove, ad esempio, non sembra per nulla contento della sempre più concreta scissione.

L'attore di Mr. Dell, che non ha voluto rivelare nulla sulla sua situazione contrattuale per i prossimi film di Spider-Man, si è comunque detto disponibile a tornare nei panni del suo personaggio qualora Marvel o Sony decidessero di confermarlo. Smoove, però, ha già pronto un piano di riserva nel caso in cui ciò non dovesse accadere.

"Penso che il lavoro che abbiamo fatto io e Martin Starr [Mr. Harrington] sia degno di nota, abbiamo mostrato di essere in grande sintonia. Lui è un bravissimo ragazzo e penso che lo splendido lavoro che abbiamo svolto possa condurre in qualunque direzione, qualunque sia il piano in programma per Spider-Man e l'universo Marvel. Che diavolo, potrebbero dare dei poteri a entrambi! Lui potrebbe essere Iron Fist e io Power Man!" ha ipotizzato scherzosamente (almeno speriamo!) J. B. Smoove.

A proposito del suo collega, anche Martin Starr è tornato a parlare di Spider-Man: Far From Home definendosi felicissimo del ritorno di J. K. Simmons nei panni di J. Jonah Jameson. Nessuna nuova invece sul fronte split, recentemente definito "un tragico errore" da parte dei registi di Avengers: Endgame.