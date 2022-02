Ivano Marescotti shock, l'attore dice addio al cinema: Lascio come ha fatto Jack Nicholson

Ivano Marescotti ha scioccato i suoi fan annunciando il ritiro dal mondo del cinema, all'età di settantasei anni: seguendo l'esempio di Jack Nicholson, la superstar hollywoodiana, Marescotti ha avvisato il suo pubblico tramite un post sul social network Facebook.

"Seguendo l'esempio di Jack Nicholson che a 73 anni s'è ritirato dalle scene (si deve pur avere un modello...) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiro dalle scene e non faccio più l'attore" si legge nel post pubblicato sul social network, che trovate in calce all'articolo. "Ringrazio la mia agente a Roma, Maria Vittoria Grimaudo, i giornalisti critici che mi hanno sempre trattato immeritatamente bene, tutti i produttori e registi nonché i molti colleghi attori e attrici coi quali ho avuto il piacere e l'onore di lavorare. Mi tengo solo la scuola TAM (Teatro Accademia Marescotti) con 15-20 allievi ogni anno ai quali insegno recitazione."

Tra i film più importanti della carriera di Ivano Marescotti, una carriera iniziata alle soglie degli anni '90 con La cintura di Giuliana Gamba, uscito nel 1989, impossibile non citare Il muro di gomma di Marco Risi, Johnny Stecchino di Roberto Benigni e Il portaborse di Daniele Lucchetti, ma anche i più recenti blockbuster del box office italiano come Cado dalle nubi e Che bella giornata al fianco di Checco Zalone, A casa tutti bene di Gabriele Muccino, Dichiarazione d’amore di Pupi Avati e La leggenda di Al John e Jack di Aldo Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Inoltre, negli anni Marescotti è apparso anche in alcuni titoli internazionali come Hannibal di Ridley Scott e King Arthur di Antoine Fuqua, ottenendo 6 candidature ai Nastri d’Argento.



