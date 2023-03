Ivano Marescotti è morto: l'amatissimo attore aveva 77 anni

Il cinema italiano piange in queste ore la morte di un suo grandissimo interprete: a 77 anni è scomparso Ivano Marescotti, attori tra i più apprezzati della sua generazione sia per la sua prolifica carriera sul grande schermo che per le sue interpretazioni in prodotti per la TV e per il palcoscenico teatrale.

Da qualche giorno Marescotti era ricoverato presso l'ospedale civile di Ravenna in seguito al peggioramento delle sue condizioni dovuto al progredire di una grave malattia di cui soffriva da tempo: l'attore, come probabilmente ricorderete, aveva annunciato il suo ritiro dal mondo del cinema e della TV lo scorso anno, spiegando di volersi dedicare a tempo pieno alla sua attività di attore e regista teatrale.

Innumerevoli le interpretazioni degne di nota di Marescotti, che nel corso della sua carriera è apparso in più di 50 film: tra questi è impossibile non ricordare Il Mostro di Roberto Benigni, ma anche Jack Frusciante è Uscito dal Gruppo, La Leggenda di Al, John e Jack, i più recenti Cado dalle Nubi, Che Bella Giornata e A Casa Tutti Bene, ma anche le collaborazioni con registi internazionali come Ridley Scott (Hannibal) e Antoine Fuqua (King Arthur). Una carriera di immenso valore che difficilmente verrà dimenticata.