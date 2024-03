Ivan Drago è cittadino americano! Stallone festeggia Dolph Lundgren: 'Congratulazioni'

Stereotipato come solo un villain del cinema anni '80 made in USA sapeva essere, Ivan Drago è entrato in qualche modo nei cuori di tutti noi con quel "ti spiezzo in due" capace di segnare un'epoca: ad onorarlo ora è anche la tanto detestata (dal personaggio) America, che ha conferito a Dolph Lundgren la cittadinanza statunitense.

L'attore che insieme a Carl Weathers minacciò di abbandonare Rocky nel mezzo delle riprese ha in queste ore festeggiato il suo traguardo sui social: "Finalmente ce l'ho fatta! Vado e vengo da questo Paese da 40 anni ormai. Prima come studente e lottatore e poi come attore. L'America mi ha dato grandi opportunità e una vita meravigliosa. Sono onorato di diventare cittadino degli Stati Uniti e di fare di questo Paese finalmente la mia casa" si legge nel post Instagram dell'attore.

Immediate sono arrivate le congratulazioni di Sylvester Stallone, che postando una foto del suo acerrimo nemico con tanto di frase di Rocky allegata ha commentato con un semplice quanto sentito: "Congratulazioni, campione". Insomma, a 40 anni di distanza i due ora potranno finalmente suonarsele di santa ragione senza dover necessariamente cambiare fuso orario: che sia il momento giusto per un match di benvenuto? Staremo a vedere!