Quale sarà il titolo italiano di Kingdom of the Planet of the Apes?

Quale sarà il titolo ufficiale italiano di Kingdom of the Planet of the Apes? Il primo trailer del nuovo film della saga de Il pianeta delle scimmie ha svelato un'avventura che forse non molti fan si aspettavano, ma in che modo differirà il titolo italiano rispetto a quello originale?

Come potete vedere dalla locandina ufficiale di Kingdom of the Planet of the Apes fornitaci in queste ore da Disney Italia, il titolo del film nel nostro mercato non varierà di una virgola rispetto a quello nord-americano, dato che nell'adattamento è stato scelto di mantenere una traduzione più letterale possibile: in Italia, infatti, il nuovo film della saga sarà intitolato Il regno del pianeta delle scimmie, vale a dire un adattamento perfetto del titolo originale con il quale coincide in tutto e per tutto.

Per la saga de Il pianeta delle scimmie, purtroppo, non è sempre stato così: ad esempio i titoli degli ultimi tre film, quelli legati alla mano del regista Matt Reeves e che hanno racconta la storia di Cesare, si sono presi parecchie libertà nella trasposizione italiana, diventando L'alba del pianeta delle scimmie (Rise of the Planet of the Apes), Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (Dawn of the Planet of the Apes) e The War - Il pianeta delle scimmie (War for the Planet of the Apes), con soprattutto i primi due episodi che fanno un po' di confusione tra 'Rise' e 'Dawn', ovvero ascesa e alba. Non che con i film originali degli anni '70 le cose fossero andate meglio: L'altra faccia del pianeta delle scimmie fu scelto per l'adattamento di Beneath The Planet Of The Apes, il seguente Fuga dal pianeta delle scimmie rispecchiò quasi perfettamente l'originale Escape From Planet Of The Apes ma poi ci fu il tracollo con 1999: conquista della Terra (Conquest of the Planet of the Apes) e addirittura Anno 2670 - Ultimo atto (Battle for the Planet of the Apes).

Per altri contenuti, vi segnaliamo che secondo le indiscrezioni Il regno del pianeta delle scimmie potrebbe dare il là ad una serie tv spin-off per Disney+.