Italian Studies, Vanessa Kirby ha perso la memoria nel primo trailer del film

L’attrice nominata all'Oscar per Pieces of a Woman, Vanessa Kirby è la protagonista del nuovo film del regista Adam Leon intitolato Italian Studies di cui possiamo vedere il primo strabiliante trailer.

Essere soli in una nuova città può essere già di per sé spaventoso, ma se aggiungiamo la perdita della memoria al mix, le cose potrebbero davvero farsi complicate. Alina Reynolds (Kirby) è una scrittrice inglese in visita a New York City, durante il suo viaggio nella Grande Mela, Alina perde misteriosamente la memoria e vaga nel labirinto di Manhattan. La scrittrice non ha idea di dove sia, e nemmeno di chi sia, mentre cammina senza meta cercando di rimettere insieme i pezzi del puzzle tra realtà e immaginazione.



Durante il suo vagare incontra un affascinante adolescente di nome Simon (Simon Brickner) che la prende sotto la sua ala protettrice per aiutarla a navigare per le strade di Manhattan. Lungo il loro viaggio, Simon la presenta al suo clan di amici che mostrano alla donna i quartieri, le strade e gli edifici di Manhattan La colonna sonora è stata realizzata del pluripremiato compositore Nicholas Britell (If Beale Street Could Talk, Moonlight), nel cast figurano anche David Ajala e Annika Wahlsten.



Italian Studies arriverà nei cinema USA dal 14 gennaio 2022, che cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione di Pieces of a Woman di Netflix, Kirby reciterà anche in Suddenly al fianco di Jake Gyllenhaal prossimamente.