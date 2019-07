In Italia Spider-Man: Far From Home procede avanti tutta, già vicino ai 6 milioni

Dopo gli strepitosi incassi che Spider-Man: Far From Home ha portato a casa nel suo secondo week-end domestico, che sommati a quelli internazionali lo hanno già portato alla soglia del miliardo, il film Marvel Cinematic Universe sta performando benissimo anche in Italia.

Se nei primi quattro giorni l'opera di Jon Watts nel mercato nostrano si è mossa al ritmo di un milione al giorno, tra lunedì e martedì è arrivato l'inevitabile rallentamento, che però è stato quasi irrisorio: anzi, grazie a Far From Home l'incasso totale del botteghino italiano è salito a 991.434 euro, ovvero in rialzo del 201,9% rispetto a lunedì 16 luglio 2018, quando le casse del nostro mercato cinematografico si erano intascate solo 328.335 euro.

L'anno scorso di questi tempi in cima alla classifica degli incassi italiani c'era La Prima Notte del Giudizio, con un mediocre 61.570 euro, mentre solo nella giornata di ieri martedì 16 luglio il film del Marvel Cinematic Universe ha incassato 618.177 euro: con una media di 843 si è registrato un calo del 36% rispetto al giorno precedente (lunedì), ma è bastata a portare il totale alle soglie dei sei milioni, più precisamente a 5.921.133 euro.

Per un paragone, nel suo primo lunedì di programmazione italiana Spider-Man: Homecoming aveva conquistato 362.322 euro.

In seconda posizione troviamo Toy Story 4, che torna sul secondo gradino del podio con 106.043 euro e una media di 285, una flessione dell’11% rispetto allo scorso lunedì che alza il totale a 4.694.655 euro. Si tratta di un buon risultato per il terzo lunedì di programmazione, anche se Toy Story 3 nella stessa finestra aveva incassato 176.019 euro.

Chiude il podio Annabelle 3 con 103.352 euro e una media di 321, dati che registrano un calo del 33% rispetto alla scorsa settimana: il totale sale a 2.642.891 euro, di molto superiore del precedente capitolo Annabelle: Creation, che al suo secondo lunedì aveva incassato 86.859 euro.

Quarto posto Domino, nuovo film di Brian De Palma, che ha guadagnato altri 24.742 euro per un totale di 186.888 euro, mentre al quinto posto troviamo ancora Pets 2 – Vita da animali, grazie ad ulteriori 19.858 euro che aumentano il totale a 3.434.489 euro.

