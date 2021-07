Italia campione, esultano anche i fratelli Russo:'It's coming to Rome!'

Notte di festa anche per i registi Marvel, Anthony e Joe Russo, che hanno seguito in diretta la finale dei campionati europei di calcio, Inghilterra-Italia. In virtù delle loro origini italiane, i registi hanno esultato per la vittoria della squadra di Roberto Mancini, che ha riportato nel Belpaese il titolo europeo dopo 53 anni.

L'Italia è in festa dopo la vittoria ai rigori contro l'Inghilterra; anche PES ha voluto onorare il trionfo degli azzurri, condividendo una clip-in game dei festeggiamenti.

Nel video pubblicato dall'account ufficiale dei Russo invece si vede il momento in cui Donnarumma para il rigore decisivo a Saka e decreta la vittoria dell'Italia.

L'esultanza della sala in cui si trovano i registi è travolgente, così come l'urlo di Joe Russo nell'obiettivo, appena terminato il match.



Anthony e Joe Russo sono nati e cresciuti nel quartiere italiano di Cleveland, da genitori che - come si evince dal cognome dei cineasti - hanno chiare origini italiane.

Il padre è originario di Longi, paese in provincia di Messina, mentre la madre ha origini abruzzesi, a Pescara.

Entrambi i registi hanno mantenuto un legame piuttosto saldo con l'Italia e anche queste immagini testimoniano il loro affetto per il Paese di provenienza della loro famiglia.



